İktidara gelmeden duvarları ördü

ALMANYA'DA son günlerde mültecilerin düzenlediği saldırıların ardından hedef haline getirilen göçmenlere karşı sert önlemler alınması kararlaştırıldı. Mültecileri seçim propagandasının ana gündemine oturtan Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), hükümetin derhal hayata geçirmesi talebiyle Federal Meclis'e tasarı sundu. Beş maddelik tasarı 348 milletvekilinin lehte, 345 milletvekilinin ise aleyhte oy kullanması üzerine kabul edildi.



SINIRDAN GERİ ÇEVRİLECEKLER

Böylece Alman Parlamentosu'nun çoğunluğu, yasa dışı göçmenlerin Almanya'nın tüm sınırlarından geri çevrilmesi gerektiğini kabul etti. Giriş izni olmayan sığınmacılar da buna dahil edildi.

İşte o beş maddelik tasarı: