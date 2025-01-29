İktidara gelmeden duvarları ördü

ALMANYA'DA son günlerde mültecilerin düzenlediği saldırıların ardından hedef haline getirilen göçmenlere karşı sert önlemler alınması kararlaştırıldı. Mültecileri seçim propagandasının ana gündemine oturtan Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), hükümetin derhal hayata geçirmesi talebiyle Federal Meclis'e tasarı sundu. Beş maddelik tasarı 348 milletvekilinin lehte, 345 milletvekilinin ise aleyhte oy kullanması üzerine kabul edildi.
SINIRDAN GERİ ÇEVRİLECEKLER
Böylece Alman Parlamentosu'nun çoğunluğu, yasa dışı göçmenlerin Almanya'nın tüm sınırlarından geri çevrilmesi gerektiğini kabul etti. Giriş izni olmayan sığınmacılar da buna dahil edildi.
İşte o beş maddelik tasarı:
- Kalıcı Sınır Kontrolleri: Almanya'nın tüm komşu ülkelerle olan devlet sınırları sürekli olarak kontrol edilecek.
- Yasa Dışı Girişlerin Eksiksiz Engellenmesi: Geçerli giriş belgeleri bulunmayan ve Avrupa Serbest Dolaşım hakkına tabi olmayan kişilerin Almanya'ya girişleri fiilen yasaklanacak. Bu kişiler, herhangi bir istisna olmaksızın sınırda geri çevrilecek. Bu uygulama, Almanya'ya iltica talebiyle gelen kişiler için de geçerli olacak, çünkü bu bireyler, Almanya'ya varmadan önceki Avrupa ülkelerinde zaten güvende sayılmakta.
- Sınır Dışı Edilmesi Gereken Kişilerin Serbest Bırakılmaması: Ülkeden ayrılmakla yükümlü olan kişiler artık serbest dolaşım hakkına sahip olmayacak. Bu kişiler derhal gözaltına alınacak. Bunun için ülkedeki gözaltı merkezlerinin kapasitesi önemli ölçüde artırılacak. Federal Hükümet, eyaletlere bu konuda destek sağlayacak ve boş kışlalar ile konteyner yapıları gibi mevcut tüm uygun tesisleri kullanımına sunacakr. Sınır dışı işlemlerinin sayısı kayda değer şekilde artırılacak, bu işlemler her gün gerçekleştirilecek. Afganistan ve Suriye'ye yönelik sınır dışı işlemleri de düzenli olarak uygulanacak.
- Sınır Dışı İşlemlerinin Uygulanmasında Eyaletlere Daha Fazla Destek: Federal Hükümet, sınır dışı işlemlerinin uygulanması konusunda eyaletleri desteklemeye devam edecek ve bu destekler artırılacak. Özellikle seyahat belgelerinin temin edilmesi ve geri gönderme sürecinin hızlandırılması konularında yardım sağlanacak. Ayrıca, sınır dışı işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Federal Sınır Dışı Merkezleri kurulacak. Federal Polis, kendi yetki alanında tespit ettiği ve ülkeden ayrılması gereken kişiler için doğrudan sınır dışı gözaltısı veya tutuklama kararı çıkarma yetkisine sahip olacak.
- Suçlular ve Tehdit Unsurları İçin Oturma Hakkının Sıkılaştırılması: Sınır dışı edilmesi gereken suçlular ve kamu güvenliğine tehdit oluşturan kişiler, süresiz olarak "çıkış gözaltısında" tutulacak. Bu kişiler, ancak gönüllü olarak kendi ülkelerine dönmeyi kabul ettiklerinde ya da sınır dışı işlemleri tamamlandığında serbest bırakılacak. Ancak, bir kez sınır dışı edilen kişilerin Almanya'ya geri dönmelerine kesinlikle izin verilmeyecek.