Konut ihtiyacı 800 bine dayandı!

Almanya Kiracılar Birliği (DMB), genel seçim öncesi konut açığına bir kez daha dikkat çekti. DMB Başkanı Lukas Siebenkotten, "Konut ve kira sorunu maalesef şu anda seçim kampanyasında yalnızca ara sıra gündeme geliyor. Oysa son yıllarda milyonlarca kiracının durumu daha da kötüleşti. Kiralar durmaksızın artıyor" diye konuştu.

MALİYETLERLE BAŞA ÇIKILAMIYOR

Şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde uygun fiyatlı konut sıkıntısı yaşandığına dikkat çeken Siebenkotten, "Şu anda her üç kiracıdan biri kira ve yan gider maliyetlerle başa çıkmakta zorlanıyor ve bu eğilim artarak devam ediyor" dedi.

KONUT LÜKS OLDU

Konutun giderek daha fazla insanın karşılayamadığı bir lüks haline geldiğinin altını çizen Başkan Lars Siebenkotten, "İnsanlar, iş veya özel nedenlerle yaşamak istedikleri yerlerde uygun bir barınak bulabilmek için sıklıkla borçlanmak zorunda kalıyor. Kötü konut koşulları veya evsizlik daha da artabilir. Bu da insanların genel olarak politikadan duyduğu memnuniyetsizliği körüklüyor" şeklinde konuştu.