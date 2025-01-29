Rusya’dan LNG ithalatı 6 kat arttı

Almanya Çevre Yardımı (DUH) ve diğer çevre örgütlerinin hazırladığı rapora göre, devlete ait enerji şirketi Sefe (önceki ismiyle Gazprom Germania), AB ülkelerine 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla 6 kat daha fazla Rus LNG'si ithal etti. Bu durum, Rusya'ya yönelik enerji yaptırımlarına rağmen devam eden bir bağımlılığı gözler önüne serdi.

Rapora göre, Sefe tarafından ithal edilen 5,66 milyar metreküp LNG, Fransa'nın Dünkirchen limanına ulaştı. Bu gaz, daha sonra Avrupa'nın gaz şebekesine karışarak Almanya dahil birçok ülkeye dağıtıldı. AB Komisyonu'nun verilerine göre, 2024 yılında AB'ye toplam 20 milyar metreküp Rus LNG'si ithal edildi. Bu rakam, 2023'te 18 milyar metreküp olarak kaydedilmişti.

Ukrayna, 2024 başında Rus doğal gazının ülke topraklarından geçişini durdurdu, ancak Rus LNG'si Avrupa'ya ulaşmaya devam ediyor. Sefe, mevcut bir sözleşme nedeniyle Rus LNG'si ithal etmeye devam ediyor. DUH ve diğer örgütler, 2023 yılında Almanya'nın toplam gaz ithalatının yüzde 3 ile yüzde 9,2'sinin Rus LNG'si olduğunu tahmin ediyor. Bu oranın 2024'te daha da artmış olabileceği belirtiliyor.