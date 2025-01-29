Trafikte istisna talebi mahkemeden döndü

Berlin'de 33 yaşındaki üç çocuk annesi Nancy A., "Benim de herkes gibi otomobil kullanmaya ihtiyacım var" diyerek mahkemeye başvurdu. Sekiz yıl önce Müslüman olup burka takan Alman kadın, mahkemeden istisna talep etti, Ancak Berlin İdare Mahkemesi, trafik kanununda sürüş esnasında yüzün kapatılamayacağı maddesini hatırlatıp talebi geri çevirdi.

2011 yılından bu yana ehliyet sahibi olan ve mülteci barınma merkezinde çalışan kadın, yasağın dini özgürlük hakkına müdahale ettiğini savundu. Alman Trafik Kanunu, araç kullanan kişilerin yüzlerini kapatmasını yasaklıyor. Bu düzenleme, sürücünün tanınabilir olmasını zorunlu kılıyor. Ancak istisnai durumlarda yetkili trafik birimleri yüzün kapatılmasına izin verebiliyor.

BENZER DAVALAR GÖRÜLDÜ

Bu dava, Almanya'da burka ile araç kullanma talebine ilişkin ilk dava değil. Ağustos 2024'te Rheinland Pfalz Eyaleti'nde benzer davada, bir kadının daha talebi reddedilmişti.