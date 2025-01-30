Ağır tercüman faturası yapay zekaya yöneltti

Berlin Eyaleti'nin, her yıl mahkemelerde tercümanlık hizmetleri için 20 milyon Euro'dan fazla harcama yaptığı ortaya çıktı. Bir soru önergesine verilen cevapta söz konusu harcamanın büyük kısmının, ceza soruşturmalarındaki tercüme masrafı olduğu aktarıldı. Polis, savcılık veya mahkemelerde sanıkların, mağdurların veya tanıkların ifadelerinin çevrilmesi gerektiğinde tercümanlara ödeme yapıldığı belirtildi.

ÇOĞU DENEME AŞAMASINDA

Bu maliyetten kurtulmak için Berlin'deki bazı kurumların, yapay zeka destekli çeviri programlarına yöneldiği aktarıldı. Polis, mümkün olduğunca çeviri programlarından yararlanırken, Mülteciler Dairesi telefon üzerinden çeviri hizmetlerini test ediyor. Berlin'in ilçeleri de sesli ve görüntülü tercümanlık hizmetini deniyor.

FATURALARI KABARIK ÇIKTI

Berlin polisi, geçen yıl tercümanlık hizmetleri için 6 milyon 172 bin 185 Euro harcadı. Mahkemeler ise bu hizmet için 9 milyon Euro'nun üzerinde ödeme yaptı. Küçük suçların görüldüğü Tiergarten Asliye Mahkemesi'nin, tercümanlara 5,1 milyon Euro ödeme yapması dikkat çekti. Savcılık, soruşturma işlemleri için yaklaşık 3,1 milyon Euro'luk çeviri hizmeti aldı.

Özellikle Arapça, Ukraynaca, Türkçe, Rusça, Fransızca ve Farsça dillerinde tercümana ihtiyaç duyuldu.