Dijital bordro yasal onay aldı!

Federal İş Mahkemesi, işverenlerin çalışanlara dijital maaş bordrosu vermelerini yasal olarak kabul etti. Karara göre, şifre korumalı olarak elektronik postayla gönderilen bordrolar yasal metin formu şartını karşılıyor. Ancak dijital erişimi olmayan çalışanlar için işyerinde belgeleri görüntüleme ve yazdırma imkanı sağlanması gerekiyor.

Mahkemeye konu olan davada bir çalışan, işvereninin maaş bordrolarını yalnızca elektronik posta yoluyla paylaşmasına itiraz ederek kağıt belge talep etti. Yerel İş Mahkemesi, çalışan lehine karar verdi. Kararda, dijital erişimin yasal bildirim için yetersiz olduğunu belirtildi. Ancak Federal İş Mahkemesi, temyiz başvurusunu kabul ederek işveren lehine karar aldı.