Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri Dijital bordro yasal onay aldı!
Giriş Tarihi: 30.1.2025 11:04

Dijital bordro yasal onay aldı!

İş mahkemesi, Almanya’da şirketlerin çalışanlarına dijital maaş bordrosu vermesine onay verdi. Elektronik posta adresi olmayanlar için işyerinde belge görüntüleme veya yazdırma imkanı sağlanması şart koşuldu

Cengiz PARLAYAN
Dijital bordro yasal onay aldı!

Federal İş Mahkemesi, işverenlerin çalışanlara dijital maaş bordrosu vermelerini yasal olarak kabul etti. Karara göre, şifre korumalı olarak elektronik postayla gönderilen bordrolar yasal metin formu şartını karşılıyor. Ancak dijital erişimi olmayan çalışanlar için işyerinde belgeleri görüntüleme ve yazdırma imkanı sağlanması gerekiyor.

Mahkemeye konu olan davada bir çalışan, işvereninin maaş bordrolarını yalnızca elektronik posta yoluyla paylaşmasına itiraz ederek kağıt belge talep etti. Yerel İş Mahkemesi, çalışan lehine karar verdi. Kararda, dijital erişimin yasal bildirim için yetersiz olduğunu belirtildi. Ancak Federal İş Mahkemesi, temyiz başvurusunu kabul ederek işveren lehine karar aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dijital bordro yasal onay aldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA