Konsoloslar yeni yıl resepsiyonunda buluştu

Bavyera Eyaleti'nin Uluslararası İlişkiler ve Avrupa İşleri Bakanı Eric Beisswenger ile Bakan Florian Herrmann, başkonsoloslara ve fahri konsoloslara Münih'te yeni yıl daveti verdi. Bavyera'da mukim konsolosları ağırlayan Herrmann, Münih'in Berlin'den sonra en fazla dış ülke temsilcilikleri bulunduran kent olduğunu söyledi. Konuşmasında Bavyera'nın çok kültürlü kimliğini ve farklı diplomatik temsilciliklerin bölgedeki rolünü öne çıkaran Herrmann, "Konsolosluk temsilcileri ile güvenilir ikili iletişimimizi çok önemsiyoruz. Onlar, Bavyera'nın dünyaya açılan köprüleridir" dedi. Resepsiyona Türkiye'nin Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan ve Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci de katıldı.