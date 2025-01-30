Scholz sert çıktı: Artık Merz’e güvenemem

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Birlik Partileri (CDU/CSU), FDP ve AfD'nin, iltica yasası düzenlemeleri için birlikte hareket etmelerini "tabu kırılması" olarak nitelendirdi. Scholz, Sandra Maischberger'in programında yaptığı açıklamada, "Merz, daha önce AfD'nin oylarıyla çoğunluk oluşturulmasına izin vermeyeceğini söylemişti. Ama şimdi bu ilkeden vazgeçti. Ona artık güvenemem, oysa bir hafta öncesine kadar güveniyordum" dedi.

YASAKLAMAYA TEMKİNLİ YAKLAŞTI

Başbakan, "Bu, Federal Almanya tarihinde çok önemli bir gün. Umarım tekrarlanmaz. Merz, birçok kez benimle müzakere edebilirdi. Ancak bunun yerine bir önerge sundu ve uzlaşmaya yanaşmadı. AfD'nin desteğini alacağını bilerek hareket etti" şeklinde değerlendirme yaptı. Scholz, Merz'in yasalarının hangi partinin oylarıyla geçtiğini önemsemediği yönündeki söylemini eleştirdi.

Başbakan Scholz, AfD'nin kapatılması konusunda ise temkinli bir yaklaşım sergiledi. Partiyi yasaklamanın yüksek yasal engeller taşıdığına vurgu yapan Scholz, "Biz bir hukuk devletiyiz ve tamamen karşı çıktığınız insanlar bile hukuka güvenebilmelidir" dedi.

AfD'nin yasaklanmasının "çok zor bir adım" ve ancak son çare olarak gündeme gelebileceğini belirten Scholz, bu sürecin çok dikkatli bir şekilde hazırlanması gerektiğini ifade etti. Başbakan Scholz ayrıca, AfD'nin uzun bir süre daha Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenmesi gerektiğine inandığını söyledi.