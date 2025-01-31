Alman generalden savaş mesajı

Alman Ordusu'nun yeni Operasyonel Komuta Birimi'nin Başkanı General Alexander Sollfrank, Rusya'nın siber saldırıları ve sabotaj girişimlerinin ülkenin güvenliği için artan bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Alman basınına konuşan General, "Artık barış içinde değiliz. Alman Ordusu'na, altyapıya ve istihbarat faaliyetlerine yönelik düşmanca hareketler gözlemliyoruz" dedi.

İHA'LAR DOLAŞIYOR

Sollfrank, Alman Ordusu'nun tesislerine yönelik izinsiz giriş denemelerinin olduğunu ve hava sahasında da tehditler yaşandığını belirtirken bazı bölgelerde olmaması gereken yerlerde tekrar tekrar insansız hava araçları gördüklerini vurguladı.

SABOTAJ NİYETİ VAR

General Sollfrank, Baltık Denizi'nde bazı önemli hatların kesilmesini de endişe verici olarak nitelendirdi. Sollfrank, "Henüz bunun nasıl gerçekleştiğini ya da kimin sorumlu olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ancak burada kasıtlı bir sabotaj niyetinin olduğunu düşündüren şüpheli noktalar var" ifadelerini kullandı.

SAVUNMA KAPASİTELERİNİ TEST EDİYOR

Sollfrank, Rusya'nın Almanya'nın savunma tepkilerini test ettiğini ve ülke içindeki siyasi ve toplumsal birlikteliği zayıflatmaya çalıştığını ileri sürdü. General Alexander Sollfrank, "Siber saldırılar, sabotajlar, casusluk faaliyetleri ve yanlış bilgi yayma gibi yöntemlerle Almanya ve NATO'yu zayıflatmayı hedefliyorlar" dedi.

RUSYA İLE STRATEJİK ÇATIŞMA

Ancak General Rusya'nın Almanya'nın kararlılığını hafife almaması gerektiğini belirterek, "Bizim sorumluluk alanımızda ülkemizi her türlü saldırıya karşı savunma iradesi ve kararlılığı kesinlikle mevcuttur" şeklinde konuştu. Son dönemde artan olayların halkta da bir tehdit algısı oluşturduğunu ifade eden Sollfrank, "Almanya olarak Rusya ile stratejik bir çatışma içindeyiz ve bu gerçeği göz ardı edemeyiz" dedi.