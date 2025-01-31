Almanya’da zam şoku

Federal istatistik Dairesi, Aralık 2023 ile Aralık 2024 gıda fiyatları karşılaştırması yaptı. Ortaya çıkan sonuç şoke etti. Gıda fiyatları bir önceki yıla kıyasla yüzde 10 arttı, ancak bazı ürünşerdeki artış şaşkına uğrattı. Tatlılar ortalama yüzde 71 daha pahalı hale geldi. Bunun nedeni kakao piyasasındaki patlama oldu. Bu değerli çekirdekten üretilen kakao yağı, tereyağı ve diğer yağların fiyatları ise inanılmaz şekilde yüzkseldi, artış oranı yüzde 188 olarak istatistiğe yansıdı.

PORTAKAL SUYU ŞAŞIRTTI

Portakal suyunun fiyatı yüzde 69, kahvenin fiyatı yüzde 44 arttı. Kanatlı et fiyatları yüzde 20 yükseldi. Süt ve süt ürünleri ise yüzde 13 zamlandı. Meyve ve sebze reyonu da genel olarak yüzde 8,6 oranında zam gördü. Soğan yüzde 36, salatalık yüzde 32, brokoli ise 19 ucuzladı.