Durgunluğa rağmen vergi gelirleri arttı

Maliye Bakanlığı, ülkede vergi gelirlerinin 2023 yılına kıyasla geçen yıl yüzde 3,8 artarak 861,1 milyar Euro'ya ulaştığını açıkladı. Bu artışta özellikle faiz gelirlerinden alınan vergilerin etkili olduğu belirtildi. Resesyona rağmen devletin vergi gelirlerinin yükseldiği aktarıldı.

Aralık 2024'te vergi gelirleri yüzde 3,9 artarak 113,2 milyar Euro'ya çıktı. En büyük artışlar, faiz ve satış kazançları üzerinden alınan stopaj vergisi, katma değer vergisi ile gelir ve maaş vergisinde görüldü. Öte yandan, şirketlerin ödediği kurumlar vergisi, bir önceki yılın aynı dönemine göre daha düşük kaldı.

Aylık raporda, "Alman ekonomisi hala bir durgunluk içinde bulunuyor ve bu durumun kısa vadede değişmesi beklenmiyor" ifadelerine yer verildi. Özellikle ihracat sektörü büyük zorluklarla karşı karşıya. Ayrıca, yaşlanan nüfusun ekonomiyi olumsuz yönde etkilediği vurgulandı. Raporda, "ABD'nin gelecek ticaret politikası belirsizliğini koruyor ve artabilecek korumacı politikalar ekonomik gelişimi daha da olumsuz etkileyebilir" değerlendirmesi yapıldı.