Düşük yapan kadına annelik yardımı hakkı

Federal Meclis, dün 13. gebelik haftasından sonra düşük yapan kadınların, gelecekte annelik koruması (Mutterschutz) hakkına sahip olması konusundaki değişikliğe onay verdi. Meclis, bu doğrultuda bir yasayı geç saatlerde oybirliğiyle kabul etti.

NASIL DÜZENLENMİŞTİ?

Annelik koruma yasası, kadınları özellikle doğum öncesi ve sonrası dönemde koruma altına alıyor. Koruma süreleri genellikle doğumdan altı hafta önce başlıyor ve doğumdan sekiz hafta sonra sona eriyor. Bu süre boyunca kadınlar genellikle işlerine ara veriyor. Koruma süresi boyunca kadınlar, hamilelik öncesi tam maaşlarını karşılayan annelik yardımlarına hak kazanıyor.

DÜŞÜK DURUMUNDA NE GEÇERLİYDİ?

Tıbbi açıdan, 24. gebelik haftasına kadar olan gebeliğin erken sonlanması düşük olarak kabul ediliyor. Düşük yapan kadınlar, genellikle bu deneyimin üstesinden gelmek için doktorları tarafından hastalık izni almak zorundaydı. Çünkü şimdiye kadar düşük durumunda ne annelik koruma süresi ne de annelik koruması yasası kapsamında yardımlar öngörülmüştü. Bu durum, yalnızca 24. gebelik haftasından sonra bebek kaybı yaşayan kadınlar için geçerliydi. Yeni yasayla bu durum değişecek.

YENİ DÜZENLEME NELER GETİRECEK?

Yeni yasa, kademeli bir sistem öngörüyor. Yani gebelik ne kadar ilerlemişse, düşük durumunda annelik koruma süresi de o kadar uzun olacak. 13. haftadan itibaren düşük yapan kadınlar için iki haftalık, 17. haftadan itibaren altı haftalık annelik koruması öngörülüyor. 20. haftadan sonra, yani gebeliğin daha ileri bir aşamasında düşük yaşanması durumunda, kadınlar sekiz hafta boyunca işe ara verebilecek. Ayrıca, 13. haftadan itibaren düşük yapan kadınların annelik yardımlarına hak kazanması da planlanıyor. Yardım süresi, belirtilen kademelere göre belirlenecek.

SERBEST ÇALIŞANI KAPSAMIYOR

Yeni düzenleme, serbest çalışan ve yasal sağlık sigortasına sahip kadınlar için de geçerli olacak. Asker kadınlar ve memurlar da 13. haftadan itibaren düşük durumunda annelik korumasına başvurabilecek. Ancak özel sağlık sigortasına sahip serbest çalışan kadınlar bu düzenlemenin dışında kalıyor. Önergede, "Özel sağlık sigortasına sahip serbest çalışan kadınların da düşük sonrası iyileşmek için yeterli zamana sahip olması gerekiyor. Bu kadınlar için kapsamlı bir parlamento görüşmesiyle pratik bir çözüm bulunmalı" deniyor.

İŞE ARA VERME ZORUNLULUĞU VAR MI?

Hayır. Bir kadın, 13. haftadan sonra düşük yaşamasına rağmen çalışmaya devam etmeyi kabul eder ve yeni annelik koruma süresini kullanmak istemezse, yasa tasarısına göre bu mümkün olacak.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Düzenlemeler, 1 Haziran'da yürürlüğe girecek. Yasanın Eyaletler Meclisi tarafından onaylanmasına gerek yok.