Göçmen Meclisi’nde ciddi ihlal iddiası

Münih Göçmenler Meclisi'nde yer alan ATLAS Türk-Uluslararası Birlik Listesi üyeleri, seçim sürecinin bazı meclis üyelerinin işbirliği yapmaması ve ilgisiz tutumları nedeniyle ciddi şekilde zarar gördüğü iddiasında bulundu.

SÖZLÜ SALDIRI İDDİASI

Üyeler, "Seçim sırasında belirli listelerden aday gösterilen kişilere yönelik kasıtlı sözlü saldırılar gerçekleştirildi. Bu tutum, demokratik ilkelerin ve konsey üyelerinin iradesinin ciddi şekilde ihlal edildiğini gözler önüne serdi. Ayrıca, aday gösterilmemiş bir üyenin önerilmesi ve yönetmelik değişikliği ile seçim pusulalarına bu kişilerin yazılabilmesi, demokratik ilkelerin ihlaline yol açtı" şeklinde açıklamada bulundu.

"SİYASİ ÇIKAR OYUNLARINDAN VAZGEÇİN"

Göçmenler Meclisi'nden demokratik yapıların korunmasını ve güçlendirilmesini talep eden üyeler, çalışmalarının göçmenlerin hakları için daha etkili şekilde sürdürülmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Siyasi çıkar oyunları ve kişisel hesaplarla göçmenlerin çıkarlarının göz ardı edilmemesi gerekir" ifadesini kullandı.