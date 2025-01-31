İşbirliği öfkesi! Liyakat nişanını iade edecekler

Holokost'tan sağ kurtulan Albrecht Weinberg, AfD'nin de desteğiyle Federal Melis'te kabul edilen göçmen politikasıyla ilgili önerge sonrası, Federal Liyakat Nişanı'nı iade etmeye karar verdi. Mannheimlı fotoğrafçı Luigi Toscano, Weinberg ile birlikte aynı kararı alarak 2021'de aldığı nişanı Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'e iade etmeyi planladığını açıkladı.

Toscano, mecliste yaşananlardan derin üzüntü ve öfke duyduğunu belirtti. Weinberg, aldığı bu nişanı taşımanın artık kendisi için çok ağır olduğunu ifade etti. 99 yaşındaki Weinberg, Auschwitz, Mittelbau Dora ve Bergen Belsen gibi üç toplama kampından sağ kurtulmuştu. Neredeyse tüm ailesi Nazi tarafından öldürüldü. 2012'de ABD'den döndükten sonra okullarda anılarını paylaşmaya devam ediyor.