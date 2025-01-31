İşsiz sayısı üç milyona dayandı

Federal İş Ajansı (BA), bu ayki işsizlik rakamlarını açıkladı ve işsiz sayısının 2,993 milyona yükseldiğini aktardı. Rakam, Aralık ayına göre 186 bin kişilik artışı işaret etti. Ülkede işsizlik oranı 0,4 puan artışla yüzde 6,4'e yükseldi. BA Başkanı Andrea Nahles, "İstihdam büyümesi genel olarak devam etse de, giderek güç kaybediyor" açıklamasında bulundu.

2015'TEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

İşsiz sayısı en son Şubat 2015'te 3,017 milyon ile yüksek seviyeye ulaşmıştı. Federal İş Ajansı Ocak ayında 632 bin açık iş pozisyonu olduğunu da aktardı. Rakam bir yıl öncesine göre 66 bin daha az açığın olduğunu gösterdi. Ocak ayı itibarıyla, meslek eğitimi yeri arayan sayısı da 33 bin olarak istatistiklere yansıdı.