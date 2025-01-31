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Giriş Tarihi: 31.1.2025 17:19

Maske şikâyetine mahkemeden ret

Aracına aldığı iş arkadaşının maske takmaması üzerine koronavirüse yakalanıp iş göremez hale geldiğini iddia eden bir adam, açtığı tazminat davasını kaybetti.

Mustafa AKBABA
Maske şikâyetine mahkemeden ret

Almanya'nın Neustadt an der Weinstrasse kentinde yaşayan bir adam, 2022 yılı baharında iş arkadaşını aracına aldı. Sürücü, maske takmayan arkadaşının akşam saatlerinde kendisini arayıp koronavirüse yakalandığını söylediğini ifade etti. Yolculu sırasında enfekte olduğunu ve uzun Kovid-19 sendromu nedeniyle sürekli olarak çalışamaz hale geldiğini iddia etti.

Bu gerekçeyle dava açan sürücü, 60 bin Euro'luk tazminat istedi. Frankenthal Eyalet Mahkemesi, talebi reddetti. Mahkeme, yolculuk sırasında tarafların kendi riskleri altında hareket ettiklerini belirtti. Bu karar, Kovid-19'un yayılması ve buna bağlı tazminat taleplerine emsal oluşturdu.

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Maske şikâyetine mahkemeden ret
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