Öfke, CDU’dan ilk istifayı getirdi

Almanya'da tanınmış Yahudi kökenli gazeteci ve Almanya Yahudileri Merkez Konseyi eski Başkan Yardımcısı Michel Friedman, Hırsitiyan Demokrat Birlik Partisi'nden (CDU) istifa ettiğini açıkladı. Friedman, partisinin AfD ile iş birliğini sert bir dille eleştirerek bu kararı "Almanya demokrasisi için felaket bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

"PANDORA'NIN KUTUSU AÇILDI"

Friedman, CDU ve AfD'nin Almanya'nın göç politikalarını sertleştirmek için ortak hareket etmesini "affedilemez bir güç oyunu" olarak tanımladı. AfD'nin Federal Meclis'teki desteğiyle kabul edilen tasarıyı, "Pandora'nın kutusunun açılması" olarak değerlendiren Friedman, bunun yerel ve ulusal siyasette ciddi etkiler yaratacağına dikkat çekti.

"NORMALLEŞMEYE KATKI SAĞLADI"

CDU Genel Başkanı Friedrich Merz'in, AfD'nin oylarını bilerek kabul ettiğini ima eden Friedman, "Merz'in AfD ile koalisyon istemediğine inanıyorum, ancak bu tutum, AfD'nin normalleşmesine katkı sağladı" dedi. Friedman, CDU içindeki bu tutumu basitçe açıklanamayacak bir naiflik olarak değerlendirdi.

AfD, tarihinde ilk kez CDU'nun sunduğu bir tasarıya destek vererek tasarının geçmesini sağladı. Bu gelişme, Almanya siyasetinde derin bölünmelere yol açtı. Friedrich Merz'in bu stratejisi, parti içinden ve kamuoyundan yoğun eleştiri aldı.