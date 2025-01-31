Refah ülkesinde 5 kişiden biri yoksulluk riski altında

Federal İstatistik Dairesi tarafından açıklanan 2024 verilerine göre ülkede yaklaşık 17,6 milyon kişi yoksulluk veya sosyal dışlanma tehdidiyle karşı karşıya. Bu rakam, toplam nüfusun yüzde 20,9'unu oluştururken, 2023'te oran yüzde 21,3'di.

Açıklamaya göre ülkede 13,1 milyon kişinin 1378 Euro olan yoksulluk sınırının altında gelire sahip olduğu belirtilirken 5 milyon kişinin de kira, fatura ve temel ihtiyaçları karşılamakta ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu vurgulandı.

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Almanya'da 9,8 milyon kişinin ise çalışma saatlerinin son derece kısıtlı olduğu aktarıldı. Veriler, özellikle enflasyon ve enerji krizi gibi etkenlerle artan maliyetlerin düşük gelirli kesimler üzerindeki baskıyı sürdürdüğünü ortaya koydu. Nüfusun önemli bir bölümünün gelir yetersizliği nedeniyle asgari yaşam standartlarını sağlamakta zorlandığı ve istihdamdaki dengesizlikler de sosyal eşitsizliği derinleştirdiğine işaret edildi.