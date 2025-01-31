Sosyal yardım alıcısına müjdeli haber

Almanya'da Vatandaş Parası adı verilen sosyal yardım alıcısı ailelerin enerji maliyetleriyle ilgili yeni karara imza atıldı. Karara göre, bir aile kullandığı elektrikte tasarruf etse bile İş Ajansı'nın bu birikimi gaz faturası borcu ile alacağa karşılık hesap edilemeyeceğine karar verdi.

Mahkemeye konu olan davada Schleswig Holstein Eyaleti'nde yaşayan ve Vatandaş Parası alan bir aile, yıllık elektrik faturasında 611,79 Euro tasarruf etti. Ancak aynı enerji tedarikçisi aileye gaz için 649,24 euro ek ödeme çıkardı. Bunun üzerine İş Ajansı, iki miktarı birbirine mahsup ederek yalnızca fark olan 37,45 euroyu ödedi.

Aile, buna itiraz ederek gaz faturası borcunun tamamının ödenmesini talep etti. İş Ajansı bu itirazı reddetti ve konu sosyal mahkemeye taşındı. Mahkeme enerji tedarikçisinin borç ve alacakları nasıl düzenlediğinin İş Ajansı açısından önemli olmadığını belirtti.

DEJAVANTAŞ OLMAMALI

Kararda, "Aile elektriği ve gazı aynı tedarikçiden alıyor diye bir dezavantaj yaşamamalıdır. Eğer elektrik ve gaz faturaları ayrı ayrı düzenlenseydi aile elektrik tasarrufunu yine de alabilirdi" ifadeleri yer aldı. Mahkeme daha önce Federal Sosyal Mahkeme'nin (B 14 AS 185/10 R) verdiği benzer bir karara atıfta bulunarak iş ajansının aileye elektrik tasarrufunu tamamen iade etmesi gerektiğini belirtti.

SEVİNDİRİCİ GELİŞME

Bunun üzerine Schleswig Flensburg bölgesi, davayı Federal Sosyal Mahkeme'ye taşıdı. Ancak yüksek mahkeme de kararı onayladı (B 7 AS 21/22 R). Bu karar Bürgergeld alan birçok kişi için sevindirici gelişme olarak değerlendirilirken Vatandaş Parası miktarının halihazırda oldukça düşük olduğu için bu tür ek gelirlerin korunması büyük önem taşıyor.

Federal Sosyal Güvenlik Kanunu'na (SGB II, § 22 Abs. 1) göre, devlet, barınma ve ısıtma giderlerini uygun olduğu sürece gerçek tutarı üzerinden karşılamak zorunda. Ancak birçok İş Ajansı ek gider faturalarını giderek daha sık reddediyor.