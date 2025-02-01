Menüyle uyuşturucu satan pizzacıya 4 yıl hapis!

Almanya'nın Düsseldorf kentinde pizza restoranı işleten Stipe R. (37), menüde belirlediği 40 numaralı pizza ile birlikte uyuşturucu servisi yaptı. Durumun ortaya çıkmasının ardından yakalanan pizzacı çıkarıldığı mahkemede dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bir televizyon kanalında program da yapan pizzacının, müşterilere menüde 40. Sırada bulunan pizza ile birlikte 40 Euro karşılığında yarım gram kokain götürdüğü iddianamede yer aldı.





KAÇAK İŞÇİ BASKINI ELE VERDİ

Sanık Stipe R., savunmasında "Sadece tanıdıklara uyuşturucu sattım" dedi. Olay, Düsseldorf zabıtasının 8 Mart 2024 günü işletmeye kaçak işçi baskını sırasında ortaya çıkmıştı.

Bir çalışanın şüpheli davranışları üzerine mutfağı arayan ekipler, bir dolapta paketlenmiş uyuşturucu ele geçirmişti. Stipe R.'nin evine yaptığı baskında da uyuşturucu bulmuştu

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Baskından sonra iki günlük gözaltının ardından serbest kalan Stipe R., iddiaya göre pizzacısını yeniden açtı ve menüden siparişle satışa devam etti. Polisin gizli takibi sonucu sanık, 10 Mayıs günü 1 kilo kokain tedarik ettiği sırada yakalandı.