Antika Mercedes 51 milyon €’ya alıcı buldu

Almanya'nın Stuttgart kentinde "Gümüş Ok" diye adlandırılan 1954 model Mercedes marka spor otomobil 46,5 milyon Euro'ya açık artırmaya çıkarıldı. Mercedes-Benz Müzesi'nde düzenlenen müzayedede antika yarış otomobili 51 milyon 155 bin Euro'ya satıldı. W 196 R model serisine ait Gümüş Ok'tan dört adet üretilmişti.

İKİ YARIŞ PİLOTU KULLANDI

Mercedes-Benz Müzesi, rekor fiyata satılan otomobilin iki ünlü yarış pilotu tarafından kullanıldığını aktardı. Ocak 1955'te Juan Manuel Fangio bu araçla Buenos Aires'te düzenlenen Arjantin Grand Prix'ini kazandı. İngiliz yarış pilotu Stirling Moss, Monza'daki İtalya Grand Prix'de 290 beygir gücündeki otomobille yarışın en hızlı turunu tamamladı.

1965 yılında Mercedes aracı Indianapolis Motor Speedway Müzesi'ne bağışladı ve müzayededen elde edilen gelirin müzenin koleksiyonunu ve restorasyon çalışmalarını finanse etmek için kullanılacağı bildirildi.

Mercedes-Benz 2022 yılında 300 SLR Uhlenhaut Coupe'nin sadece iki örneğinden birini 135 milyon Euro'ya açık artırmaya çıkarmıştı. Mercedes'e göre, mühendis Rudolf Uhlenhaut'un adını taşıyan 1955 model otomobil bugüne kadarki en pahalı otomobildi.