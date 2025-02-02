Başbakan Scholz’dan çarpıcı hükümet iddiası

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Zeit Gazetesi'nin 'Alles gesagt' adlı podcast programında çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı da olan Scholz, Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) ırkçı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile hükümet kurabileceğini savundu.

AVUSTURYA'YI ÖRNEK GÖSTEDİ

Scholz, "Örneğin Ekim ayında bu mümkün olabilir" dedi. Scholz, Avusturya örneğine atıfta bulunarak, muhafazakâr ÖVP'nin (Avusturya Halk Partisi) şu anda aşırı sağcı FPÖ (Özgürlük Partisi) ile koalisyon görüşmeleri yürüttüğünü hatırlattı. Olaf Scholz, "Herkes FPÖ ile koalisyon kurmayacaklarını söylemişti. Ancak şimdi FPÖ ile bir koalisyon ve hatta bir FPÖ şansölyesi mümkün görünüyor" ifadelerini kullandı.

"DURUM FARKLI OLABİLİYOR"

CDU lideri Friedrich Merz, AfD ile bir koalisyonu kesin bir dille reddetti. Ayrıca

CDU/CSU'nun AfD ile işbirliği yapılmasını engelleyen bir "uyumsuzluk kararı" bulunuyor. Scholz, bu duruma ilişkin olarak, "ÖVP de aynı şeyi söylemişti: FPÖ lideri Heinz-Christian Strache şansölye olmayacak, FPÖ hükümet ortağı olmayacak, onlarla koalisyon kurulmayacak. Ancak şimdi durum farklı" dedi.

Scholz, Merz'in AfD'nin desteği olmadan hiçbir yasa tasarısını meclisten geçirmeyeceğine dair verdiği sözü hatırlatarak, "Bu nedenle Merz, kendisine güvenilmeyeceği eleştirisiyle karşı karşıya. Bu, seçmenler için önemli bir bilgi" ifadelerini kullandı. Almanya Federal Meclisi, geçen çarşamba ilk kez AfD'nin oylarıyla CDU/CSU'nun göç politikasını sertleştirmeye yönelik tasarıyı kabul etmişti.