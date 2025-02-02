Hakimden polise zorbalık izni

Almanya'nın Bremen Yüksek Eyalet Mahkemesi, polis memurlarının bir zanlının şifreli telefonunu parmak iziyle zorla açabileceğine hükmetti. Mahkeme, bu tür zorlama eyleminin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 81b maddesi kapsamında yasal olduğunu belirterek, zanlının iradesi dışında fotoğraf ve parmak izi alınmasına izin verdiğine dikkat çekti.

ZANLI TELEFONU AÇMAYI REDDETTİ

Mahkemeye konu olan dava, Şubat 2023'te polisin çocuk pornografisi yaymakla suçlanan bir şüpheliyi evinde aramasıyla başladı. Zanlı, önce çalışan bir cep telefonu olmadığını iddia etti. Fakat polis arama sırasında akıllı cep telefonu buldu. Zanlı telefonunu parmak iziyle açmayı reddetti ve kaçmaya çalıştı. Polis memurları zanlının kolunu tutarak onu yere yatırdı ve zorla parmağını telefonun sensörüne bastırarak telefonu açtı.

HAKİM, 'EYLEM YASAL' DEDİ

Zanlı bu olayın ardından polis memurlarına direnme suçundan para cezasına çarptırıldı. Zanlı karara itiraz ederek, kendisinin telefonunu açmaya zorlanmasının yasa dışı olduğunu ve bu nedenle direnme hakkı bulunduğunu savundu. Ancak Bremen Yüksek Eyalet Mahkemesi, polisin eyleminin yasal olduğuna karar verdi.

Bu kararın özellikle ciddi suçların araştırılmasında teknolojik cihazlara erişim konusunda önemli bir emsal teşkil ettiğine dikkat çekildi.