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Giriş Tarihi: 2.2.2025 15:39

Irkçı partiden nefret broşürü

Bavyera Anayasa Koruma Teşkilatı tarafından aşırı derecede Neo-Nazi olarak değerlendirilen III. Yol Partisi, Penzberg İslam Toplumu ve imam Benjamin Idriz’e karşı broşürler dağıttı.

Mustafa AKBABA
Irkçı partiden nefret broşürü

Irkçı parti III. Yol, Münih yakınlarındaki Penzberg'de İslam Toplumu ve imam Benjamin Idriz'i hedef aldı. Broşür dağıtan parti, İslam'ı hedef alınca savcılı Müslümanlar ile göçmenlere karşı nefret yaydığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İdriz, "Neo-Nazilerin sistematik şekilde hanelere dağıttığı nefret içerikli broşürler, Müslümanlar aleyhine geniş bir düşmanlık yaratma amacı taşımakta. Bu durum, Almanya'da artan aşırı sağcılığın bir örneği olarak kaygı verici. Bu tür nefret söylemleri sadece bireylere veya kurumlara değil, toplumun barış içinde bir arada yaşamasına yöneliktir" dedi. İdriz, devlet yetkililerine bu kaygı verici durumu ciddiye alarak gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu.

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Irkçı partiden nefret broşürü
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