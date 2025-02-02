Kayserililer Birliği başkanını belirledi

Merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan Avrupa Kayserililer Birliği (AKB) başkanlık görevine işkadını Yeşim Akpınar'ı getirdi. Seçimde en yakın rakibinin iki katı oy alan Akpınar, AKB'nin iki yıl görev yapacak. AKB adına yeni bir dönem başladığını belirten Akpınar , "Öncelikle bana inanan ve destek veren bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Yeni yönetimimizde çok sayıda kadın yer aldı. Projelerimizi hayata geçirmek için yoğun çalışma içine gireceğiz. Avrupa'daki hemşerilerimizi bir çatı altında daha güçlü şekilde bir araya getireceğiz. Türkiye ve buradaki hemşerilerimiz arasında köprü olacağız" dedi. Gençlere ve kadınlara yönelik eğitim, kültür programlarına öncelik vereceklerini ifade eden Akpınar, "Kayseri'yi tanıtan kültür gezileri, ailelere yönelik bilgilendirme seminerleri düzenleyeceğiz. Avrupa'da bilinen, tanınan ve güven duyulan bir birlik oluşturmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.