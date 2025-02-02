Nazi mahallesindeki camiye ırkçı tehdit

Almanya'nın Dortmund kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Sultan Ahmet Camisi'ne ırkçı ve İslam karşıtı tehdit mektubu gönderildi. Aynı caminin kapısına 2022 yılı içinde iki hafta arayla gamalı haçlı çizilmiş, NSU 2.0 imzalı tehdit mektubu gönderilmişti.

Mektupta Hz. Muhammet'e çirkin ifadelerde bulunduğu yine Hz. Muhammet'e çirkin karikatür çizerek gündeme gelen Fransa Charlie Hebdo dergisi imzası kullanıldı. Çirkin mektubun Hannover'den postaya verildiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Geçen hafta da Kuzey Ren Vestfalya (NRW) eyaletindeki bazı DİTİB camilerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bomba ihbarları yapılmış, cuma namazı kılınamayan camilerdeki aramada ihbarların asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.