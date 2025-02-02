Pizza kartonları zehir saçıyor

Pizza kartonlarının hijyen konusunda ne kadar sağlıklı olduğunu araştıran Öko-Test dergisi, durumun ne kadar kötü olduğunu gözler önüne serdi. İnceleme altına alınan 10 kartondan yalnızca biri temiz çıktı. Dokuz kartonda Bisfenol A (BPA), sekizinde ise Bisfenol S (BPS) bulundu. Tespit edilen kimyasalların bağışıklık sistemini zayıflatabileceği, kısırlığa yol açabileceği ve alerjileri tetikleyebileceğine işaret edildi. En yüksek oranda kimyasal içeren kutular arasında ünlü markalar Vapiano ve Domino's un da kartonları yer aldı. Sadece Pizza Hut'ın kartonları tamamen temiz çıktı.

KULLANIMI YASAKLANDI

Bisfenoller, geri dönüştürülmüş kağıtlardan, özellikle fiş ve bilet gibi termal baskılı kağıtlardan pizza kartonlarına karışıyor. 20 Ocak 2025'ten itibaren gıda ambalajlarında kullanımı yasaklandı, ancak kağıt bazlı ambalajlar bu yasaktan muaf tutulacak. Bu da pizzaseverler için büyük bir risk oluşturuyor.