Ramazan etkinliği için toplandılar

Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, Din Hizmetleri Ataşesi Necmettin Saydan ve bölgedeki bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, 1 Mart'ta başlayacak olan Ramazan ayı dolayısıyla başkonsoloslukta buluştu.

Toplantıda, Ramazan ayının manevi atmosferi ve toplumsal dayanışmanın önemi vurgulandı. Etkinliğin, Türk diasporasını bir araya getireceği ve kültürel paylaşım fırsatları sunacağı ifade edildi. Ayrıca, etkinliğin tarih, yer ve programı gibi detayları üzerinde duruldu. Katılımcılar, sponsorlar ve iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Başkonsolos Cebeci ve Ataşe Saydan, bu ortak iftar etkinliğinin farklı kesimden insanları bir araya getirme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Toplantı, Ramazan'ın ruhunu yansıtacak bir etkinliğin temellerinin atılmasına vesile oldu. Katılımcılar, dayanışma ruhunun güçlenmesi için çaba göstereceklerini ifade etti.