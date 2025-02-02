Scholz: Merz kumar oynadı ve kaybetti

Başbakan Olaf Scholz Regensburg'daki etkinlikte, Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) mültecilerin aile birleşimlerinin askıya alınması ve federal polise daha geniş yetkiler verilmesini öngören tasarısı hakkında açıklamalarda konuştu. Aschaffenburg'daki tartışmalarla ilgili olarak Scholz, "Böyle şeylerin bu ülkede olmaması gerekir" dedi.

"MERZ TABUYU AŞTI"

Her türlü güvenlik tartışmasının önemli olduğunu vurgulayan Scholz, CDU lideri Merz'in bir tabuyu aştığını belirtti, "Almanya'da aşırı sağ ile işbirliği yoktur" diyerek demokratik partilerin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini söyledi. CDU'nun AfD ile işbirliğine değinen Scholz, "Merz'in bu şekilde kumar oynaması, en kötüsü değil. En kötü olanı, bu kumarı oynamış olması" şeklinde konuştu. Scholz, düzensiz göçün nasıl sınırlandırılabileceği konusunda tartışmaların yapılabileceğini, ancak Avrupa hukukunun ihlal edilmemesi gerektiğini belirtti. Hükümetin geri dönüşleri artırma çabalarına dikkat çeken Scholz, bu konuda bazı ilerlemeler kaydettiklerini söyledi.

GÖÇMENLERİN EKONOMİK KATKISI

Almanya'nın, 1960'lı yıllardan bu yana gelen göçmenler sayesinde büyük bir ekonomik refah elde ettiğini belirten Başbakan, "Göçmenlerin çocukları ve torunları, Almanya'nın sosyal ve ekonomik hayatında önemli rol oynamaktadır" dedi. Son yıllarda yeni gelen göçmenlerin topluma entegre olduğuna vurgu yapan Scholz bu durumun hem ekonomik başarı hem de insani sorumluluk olduğunu ifade etti.