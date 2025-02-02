SGK: Emeklilerin peşine düşmedik

Almanya'nın Dortmund kentindeki Avrupa Türk-İslam Birliği (ATİB) Dortmund Eyüp Sultan Camisi'nde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkililerinin katılımıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda bilgi aktaran SGK Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanı Ramazan Elma, son dönemde sosyal medyada dolaşan‚ "Türkiye'nin yurtdışı borçlanmasıyla emekli olanların peşine düştüğü ve emekliliklerin iptal edildiği" iddialarına açıklık getirdi.

İddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Ramazan Elma, yalnızca sahte sigortalılık tespit edilen durumlarda gerekli işlemlerin yapıldığına dikkat çekti. Buna göre geçmişte bazı kişilerin Türkiye'de kendilerini yalnızca birkaç gün sigortalı gösterip daha sonra borçlanma yoluyla emekli olabildiğine değinen Elma, "Ancak bu durumun istismar edildiği vakalar bulunuyor. Örneğin bir berber dükkanında veya çay ocağında 150-200 kişinin sigortalı gösterildiği durumlar tespit edildi" dedi.

Elma, SGK'nın bu tür sahte sigortalılık durumlarını denetimleri sırasında tespit etmesi halinde gerekli yasal işlem başlattığını, ancak genel bir emeklilikleri iptal etme uygulamasının kesinlikle söz konusu olmadığını söyledi.

ÖNEMLİ HAKLAR SUNUYOR

Türkiye ile Almanya arasında imzalanan sosyal güvenlik anlaşmasının iki ülkede de sigortalı olan kişilere önemli haklar sunduğuna işaret eden Ramazan Elma, "Bu anlaşmaya göre, her iki ülkede geçen sigortalılık süreleri birleştirilerek emeklilik hakkı elde edilebiliyor. Örneğin, Türkiye'de emekli olmak için 5 bin gün sigortalılık süresi gerekiyorsa ve kişinin Türkiye'de 1000 günü varsa, Almanya2da geçen 4 bin günlük süre de eklenerek emeklilik hakkı sağlanabiliyor. Bu uygulama her iki ülke için de geçerli. Ayrıca Almanya'daki işe giriş tarihi Türkiye'dekinden daha eski ise bu tarih dikkate alınarak emeklilik işlemleri yapılabiliyor. Bu durum özellikle Almanya'da daha uzun süre çalışmış olanlar için büyük bir avantaj sağlıyor" diye konuştu.

GÜNLÜK BEDEL 390,08 TL

Türkiye'de yürürlükte olan 3201 sayılı kanun ile yurtdışında geçirilen sürelerin borçlanılarak emeklilik hakkı kazanılmasını sağladığını aktaran Elma, bir günlük borçlanma tutarının 390,08 TL olarak belirlendiğine dikkat çekti, "Borçlanma başvuruları e-Devlet üzerinden veya fiziki posta yoluyla yapılabiliyor" dedi.