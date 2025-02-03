3,5 milyon emekli yoksulluk riski altında

Almanya'da yoksulluk riski altında olduğu kabul edilen emekli kadın ve erkeklerin sayısı geçen yıl önemli ölçüde arttı. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, 65 yaş ve üzeri kişilerde bu oran 2023Eteki yüzde 18,4 seviyesinden yüzde 19,6'ya yükseldi ve yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

300 BİN KİŞİLİK ARTIŞ YAŞANDI

BSW partisinin talebi üzerine İstatistik Dairesi tarafından açıklanan verilere göre, 1,2 puanlık artış yaklaşık 300 bin kişilik yükselişe karşılık geldi. Risk altındaki kişilerin sayısı toplamda 3,54 milyona ulaştı. Ülkede bir kişi, ortalama gelirin yüzde 60'ından daha az gelire sahipse yoksulluk riski altında kabul ediliyor. Söz konusu eşik 2024 yılında yalnız yaşayan bir kişi için aylık net 1378 Euro, iki yetişkin ve 14 yaş altı iki çocuğun bulunduğu haneler için ise 2893 euro olarak belirlendi.

"SİSTEM GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

BSW Partisi Genel Başkanı Sahra Wagenknecht, emekli yoksulluğunun bir büyük sorun olduğunu ifade ederek, mevcut emeklilik sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini savundu. Wagenknecht, Avusturya örneğini göstererek, emeklilerin daha iyi bir yaşam standardına sahip olabilmesi için sistemin yeniden yapılandırılması gerektiğinin altını çizdi