“Çocuklarımızı öldürenler bu ülkede kalmamalı”

HIRİSTİYAN Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Melis Sekmen, Türk kökenli seçmenler, Türkiye-AB ilişkileri, Almanya'nın göç ve mülteci politikalarına ilişkin www.sabah.de'ye önemli açıklamalarda bulundu. Sekmen, göç meselesinin karmaşık bir konu olduğunu belirterek, yardıma ihtiyacı olan insanlara destek olunması gerektiğini ifade etti. Sekmen, "Almanya'ya sadece sosyal sistemden yararlanmak için gelenler değil, gerçekten yardıma ihtiyacı olan insanlar gelmeli" dedi.

"GÜVENLİK HAYATİ ÖNEMDE"

Kalma hakkı olmayan, iltica talepleri kabul edilmeyen herkesin Almanya'dan gönderilmesi gerektiğini söyleyen Sekmen, "Buraya gelip polisimizi, çocuklarımızı öldürenler kesinlikle bu ülkeden çıkarılmalı. Bu, güvenliğimiz için hayati önem taşıyor" diye konuştu. CDU olarak göçmen politikalarını sertleştirmeyi amaçlayan bir önerge sunduklarını belirten Sekmen, mülteci sayısının sınırlandırılması gerektiğini ifade etti.

"KANUNSUZLUK CEZASINI BULMALI"

Kendisinin de bir göçmen ailenin çocuğu olduğunu hatırlatan Sekmen, "Annem ve babam Türkiye'den misafir işçi olarak geldi. Ekonomiye katkı sundular, vergi ödediler ve kurallara uydular. Kurallara uyan, bu ülkeye entegre olabilecek herkes Almanya'ya gelebilir. Ancak kanunlara uymayanların ülkeden çıkarılması gerekiyor" diye açıklama yaptı.

"AFD İLE KESİNLİKLE KOALİSYON YOK"

Sekmen, CDU'nun aşırı sağcı AfD partisiyle herhangi bir koalisyon veya iş birliği içinde olmayacağını kesin bir dille ifade etti. Eski Yeşiller Partili Sekmen, "AfD gibi bir partinin büyümesini istemiyorsak, göçmen ve mülteci sorununa acil çözüm bulmamız gerekiyor. Bu yüzden önergeyi sunduk. SPD ve Yeşiller ile sorunu çözmek istedik, ancak onlar bizimle uzlaşmak istemedi. FDP bize destek verdi. AfD'nin önergemize destek vermesi, doğru olduğunu düşündüğümüz bu adımı geri çekmemizi gerektirmez" dedi.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER GÜÇLENDİRİLECEK

Sekmen, CDU'nun Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiğini belirterek, "Partimizde çok sayıda Türkiye kökenli milletvekili, belediye başkanı ve yönetici var. Türkiye ile ekonomik ve kültürel bağlarımızı daha da güçlendirmek istiyoruz. Özellikle yenilenebilir enerji ve sağlık sektöründe iş birliğimizi artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.