En tatlı fuar kapılarını açtı!

Türkiye'nin 102 firma ile temsil edildiği dünyanın en büyük Bisküvi ve Şekerleme Fuarı (ISM), Köln'de kapılarını açtı. Firmaların yeni ürünlerini tanıttığı fuarda İstanbul İhracatçılar Birliği ve Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar Mamulleri Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, Türkiye'nin fuara 40. kez katıldığını açıkladı. Taycı, "Şeker ve kakao ağırlıklı şirketlerimiz fuarda standlarını açtı. Dünyadaki tüm firmalar sürekli hareket halindeler. Biz onlardan daha fazla hareket halinde oluyoruz. Daha fazla ülkeye seyahat ederek ürünlerimizin satılması için çaba gösteriyoruz. Arge çalışmalarımız, yeni ürün ve yeni ambalaj çalışmalarımız diğer ülkelerden daha fazla. Bu fuara firmalarımız bir çok yeni ürünle katıldı" dedi.

VİZE SORUNU DEVAM EDİYOR

Vize sorunun hala devam ettiğini belirten Taycı, "Çok ciddi sorunlarımız var. Vize almakta çok zorlanıyoruz. Bu fuarda örneğin beş kişinin katılacağı fuara iki kişiye vize verilmiş. Fuarı gezmeye gelmek isteyenlere ciddi manada vize engeli var. Bugün Amerika konsolosluğu iki yıl sonra randevu veriyor. ISM'de bazı standlarda boşluklar var. Gelemeyen insanlarımız var. Dünyaya ticaret yapıyoruz. ABD, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle ciddi ithalat ve ihracat yapıyoruz. Özellikle iş insanlarına bu vize konusunu kolaylaştırılması ve iyileştirilmesini rica ediyoruz" dedi. Fuar, 5 Şubat'a kadar açık kalacak.