Ölüm hemzemin geçitte yakaladı!

KİEL kentinde trajik bir kaza meydana geldi. İstanbullu Engin Birkandan (76), bisikletiyle hemzemin geçitten geçmeye çalışırken gelen treni fark etmedi. Polis, Birkandan'ın bariyerlerin kapalı olmasına rağmen karşıya geçmeye çalıştığını ve kazada olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı







HALEN FUTBOL OYNUYORDU

Kaza sonrası Kiel ile Kronshagen arasındaki demir yolu hattı yaklaşık iki saat boyunca kapalı kaldı. Polis, kazanın kesin nedenini araştırmak için soruşturma başlatıldı. Engin Birkandan, İnter Türkspor Kiel'in üyelerinden olduğu ve U 45 takımında hala aktif futbol oynadığı aktarıldı. Fanatik bir Fenerbahçe taraftarı ve aynı zamanda Fenerbahçe'nin genel kurul üyesi olan Birkandan, çevresinde sevilen bir kişi olarak biliniyordu.