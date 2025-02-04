13 yıl haksız yere hapis yattı devlete borçlu çıktı!

Almanya'da 13 yıl haksız yere hapis yatan Manfred Genditzki, özgürlüğüne kavuştuğunda devletten tazminat beklerken, büyük şok yaşadı.

Almanya'nın Rottach-Egern kentinde 87 yaşındaki bir kadını banyoda boğarak öldürmekle suçlanan Manfred Genditzki, 2012 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Genditzki, delil yetersizliği ve usulsüzlükler nedeniyle 2023 yılında suçsuz bulundu ve serbest bırakıldı. 13 yıl sonra özgürlüğüne kavuşan Genditzki, devletin kendisinden talep ettiği parayla sarsıldı.

50 BİN EURO İSTEDİLER

Devlet, Genditzki'den hapishanede kaldığı süre boyunca kendisine sağlanan "yemek ve konaklama" hizmetleri için 50 bin Euro talep etti. 64 yaşındaki Genditzki, yaşadıklarını bir insanlık ayıbı olarak nitelendirerek, "Plastik tabaklarda yemek yedim, şimdi de bunun için ödeme yapmam isteniyor. 49 yaşında hapse girdim, 64 yaşında çıktım. Bu süreçte annem öldü, kızım doğdu. Bu yılları kimse bana geri veremez. Şimdi bir de hapis yattığım için para ödemem isteniyor. Bu nasıl bir adalet?" diye sordu.

AVUKAT: BU BİR SKANDAL

Genditzki'nin avukatı Regina Rick, başka ülkelerde haksız yere hapis yatan kişilere milyonlarca Euro tazminat ödendiğini belirterek, "Burada mağdur bir kez daha cezalandırılıyor. Bu bir skandal" dedi. Rick, devletin Genditzki'ye tazminat ödemesi gerektiğini vurguladı