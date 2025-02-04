Babalık testi masrafı eşit paylaşılacak

Babalık testi davasında Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi, emsal teşkil edecek bir karara imza attı. Mahkeme, masrafların yarı yarıya bölüşülmesini onayladı ve bir annenin itirazını reddetti. Kararda, her iki ebeveynin yasal gebelik süresi içinde süreci birlikte başlattığını belirtti.

Davada mahkeme dışında yapılan babalık testinde erkeğin babalığı doğrulanmıştı. Çocuk, bunun üzerine babalığın mahkeme tarafından resmen tespit edilmesini talep etti. Bilirkişi raporunun ardından babalık resmen kabul edildi ve süreç masrafları ebeveynler arasında paylaştırıldı. Annenin bu karara itiraz etmesine rağmen, Yüksek Eyalet Mahkemesi farklı bir görüş benimsedi. Mahkeme masrafların sadece babaya yüklenmesinin uygun olmadığını belirtti.