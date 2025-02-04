Eski Şansölye kliniğe kaldırıldı

Ocak ayı ortasında, Schwerin Eyalet Meclisi'ndeki Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının inşasıyla ilgili soruşturma komisyonuna katılımını iptal eden Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder'in kliniğe kaldırıldığı açıklandı.

Schröder'in tedavisini yürüten doktor, 80 yaşındaki politikacının "derin tükenmişlik ve ciddi enerji kaybı belirtileri gösteren tipik bir tükenmişlik sendromu" yaşadığını belirtti. Schröder'in ayrıca, "konsantrasyon ve hafıza problemleri ile uyku bozuklukları" çektiği ifade edildi.

Eski şansölyenin, şu anda ve yakın gelecekte, özellikle bir soruşturma komisyonunda uzun ve kamuya açık sorgulamanın getirdiği fiziksel ve psikolojik yükü kaldırabilecek durumda olmadığı belirtildi. Schröder'in avukatı, ailesi adına kamuoyundan hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesini istedi.

Nisan ayında 81 yaşına girecek olan Schröder, 1998-2005 yılları arasındaki başbakanlık görevi sonrası çoğunluğu Rus şirketlerine ait olan Kuzey Akım Boru Hattı projelerinde lobi faaliyetleri yürütmüştü. Rusya'nın üç yıl önce Ukrayna'ya saldırmasının ardından, SPD yönetimi, Schröder'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e fazla yakın olduğu gerekçesiyle kendisinden uzaklaştı. Bu nedenle açılan parti üyeliğinden çıkarma süreci de başarısız oldu.