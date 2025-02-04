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Giriş Tarihi: 4.2.2025 16:57

Evliliğe bakış değişti, çift sayısı düşüşte

Almanya’da evliliğe olan bakış açısının değişmesi evlilik oranını geri çekti. 30 yıl önceye kıyasla evlilik oranı yüzde 10 azaldı

Mustafa AKBABA
Evliliğe bakış değişti, çift sayısı düşüşte

Federal İstatistik Dairesi, 9 Şubat Dünya Evlilik Günü vesilesiyle ülkedeki evlilik rakamlarını açıkladı. Daire, 2023 yılı itibarıyla evli olan sayısının 35 milyon olduğunu aktardı. Sayının 18 yaş üzeri nüfusun yaklaşık yüzde 50'sine denk geldiğini belirten daire, evli sayısının son yıllarda sürekli düşüş eğiliminde olduğuna dikkat çekti.

TOPLUMSAL DEĞİŞİM ETKİLİ

1993 yılında, 18 yaş üzerindeki nüfusun yüzde 60'ı yani yaklaşık 39,3 milyon kişi evliydi. Bu veriler, toplumsal yapıdaki değişimlerin ve evlilik kurumuna olan bakış açısındaki farklılıkların bir göstergesi olarak değerlendirildi.

EVLİLİK KURUMU SORGULANIYOR

Uzmanlar, evlilik oranlarındaki bu düşüşün ardında birçok faktörün yattığını, bireylerin daha geç yaşta evlenme eğiliminde olduklarını ve alternatif yaşam tarzlarının yaygınlaştığını ifade ediyor. Evlilik kurumunun geleceği ise günümüz gençliği tarafından sorgulanmaya devam ediyor.

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Evliliğe bakış değişti, çift sayısı düşüşte
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