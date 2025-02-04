Irkçı partiye bağış yağıyor

Almanya'da göçmen karşıtı ve ırkçı olduğu bilinen Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi'ne bağış yağıyor. Irkçı parti daha önce yüksek miktarlardaki bağışlarla gündeme gelmişti. 1,5 milyon Euro ve 999 bin 990 Euro'luk bağışlar alan AfD, şimdi 2 milyon 349 bin 906 Euro bağış aldı. Fakat bu bağışın doğrudan nakit para olmadığı 6 bin 395 seçim afişi olduğu bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, bağışı yapan kişinin Gerhard Dingler. Bu kişinin daha önce de Avusturya'da aşırı sağcı olarak nitelendirilen Özgürlük Partisi'nde (FPÖ) 15 yıl boyunca aktif olarak görev almış ve eyalet yöneticiliğine kadar yükselmiş bir isim olduğu aktarıldı.

AfD, bu bağışın henüz resmi olarak kabul edilmeden önce Federal Meclis'e bildirildiğini belirtti. Alman yasalarına göre, 35 bin Euro üzerindeki bağışların beyan edilmesi gerekiyor. Daha önce AfD benzer bağışları zamanında bildirmediği için yasal sorunlarla karşılaşmıştı.

AfD'nin bu bağışı almasıyla birlikte parti Almanya'da en fazla bağış alan siyasi parti konumuna geldi. Daha önce CDU, 3 milyon 286 bin 521 Euro ile zirvede yer alıyordu.