Mülteci yurtlarına saldırılar arttı

İçişleri Bakanlığı, bir soru önergesine verdiği yanıtta geçen yıl siyasi motifli saldırılarda artış yaşandığını açıkladı. Geçen yıl saldırı sayısını 218 olarak açıklayan bakanlık, bu sayının 2023'te 167 olduğunu hatırlattı.

1905 SİYASİ İÇERİKLİ SUÇ

Ülkede 2024 yılında kaydedilen saldırıların 28'i şiddet içeren eylemler olarak sınıflandırıldı. Bakanlığın açıklamasında bu saldırılarda 14 kişi yaralandı ve yaralananlar arasında bir çocuk da bulunduğu belirtildi. Bununla birlikte mülteci yurtları dışında gerçekleşen siyasi motivasyonlu suçların sayısında hafif düşüş gözlendi. 2024'ün sonuna kadar 1905 suç kaydedildi ve bunların 237'si şiddet içeren eylemlerdi. 2023 yılında bu sayı 2450 idi.