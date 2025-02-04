“Toplumu bölen değil, birleştirenleri seçin”

Almanya'da çifte vatandaşlık yasasının yürürlüğe girmesiyle binlerce Türkiye kökenli Alman vatandaşı oldu ve 23 Şubat'ta yapılacak seçimlerde ilk kez oy kullanacak. Seçim için geri sayım başlamışken Sosyal Demokrat Partili (SPD) ve Hüt Demokrat Partili (FD) milletvekilleri SABAH Almanya'ya görüşlerini aktardı.

STOCKMEİER: TÜRKLER VAZGEÇİLMEZ

FDP Milletvekili Konrad Stockmeier, Türk kökenli seçmenlerin Alman vatandaşlığına sahip olmalarından büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, "Onlara toplumumuzun bir parçası olduklarını hissettirecek bir iklim oluşturmak için çalışıyorum. Onlar bu ülkenin refahı için vazgeçilmezdir" dedi. Stockmeier, aşırı sağın tehlikelerine dikkat çekerek, göçmen kökenli bireylerin toplumda kendilerini güvende hissetmeleri gerektiğini vurguladı. Almanya-Türkiye ilişkileri konusunda ise Stockmeier, siyasi zorluklara rağmen ekonomik iş birliğinin önemine değinerek, "Türkiye ve Almanya arasındaki bağları güçlendirdiğimizde, bu ilişkiler siyasi düzeyde de olumlu etkiler yaratacaktır" ifadelerini kullandı.

"TOPLUMU BİRLEŞTİRENİ DESTEKLEYİN"

SPD Milletvekili Christian Schreider, aşırı sağın yükselişi ve göç politikalarına ilişkin endişelerini dile getirerek, "Aşırı sağcı partilerle kesinlikle iş birliği yapmamalıyız. AfD'nin güçlenmesi büyük bir tehlikedir" uyarısında bulundu. Türk kökenli seçmenlere seslenen Schreider, "Lütfen seçme hakkınızı kullanın. Demokratik partilere oy verin ve toplumu bölen değil, birleştiren politikaları destekleyin" çağrısında bulundu.

VİZE SÜRECİ KOLAYLAŞTIRILMALI

Almanya-Türkiye ilişkilerinin iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Schreider, "Daha yoğun bir diyalog sürecine ihtiyacımız var. Seyahat düzenlemeleri kolaylaştırılmalı ve resmi kurumlarda randevu süreçleri iyileştirilmeli" dedi. Türkiye'nin AB üyelik sürecini desteklediğini belirten Schreider, "Türkiye, AB üyeliği yolunda kararlı adımlar atmalı. Bu süreci memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇİFTE VATANDAŞLIK HAKKI KORUNACAK

SPD Milletvekili İsabel Cademartori, çifte vatandaşlık yasasının önemine dikkat çekerek, "Bu yasa yalnızca SPD ile devam edecek. CDU ve AfD, Türk vatandaşlarının çifte vatandaşlık hakkını geri almayı planlıyor. Bu nedenle oy kullanmak çok önemli" dedi. Cademartori, Türk kökenli seçmenlerin entegrasyon sürecine vurgu yaparak, "Burada yaşayan, entegre olmuş ve vergi ödeyen insanların hem Alman hem Türk kimliklerini koruyarak yaşamaya devam etmeleri gerekiyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE AVRUPA'NIN BİR PARÇASI"

Almanya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi için daha fazla diyalog ve iş birliği çağrısında bulunan Cademartori, "Türkiye ile daha fazla ilgilenmek ve ilişkileri geliştirmek istiyorum. Vize kolaylıkları ve yasal göç için daha iyi imkanlar yaratmalıyız" dedi. Türkiye'nin AB üyelik sürecini desteklediğini belirten Cademartori, "Türkiye, Avrupa'nın bir parçasıdır. Bu kapıyı açık tutmalıyız" mesajını verdi.