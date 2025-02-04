Yine sonuç aynı! Beceriksizlik

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, bombalı saldırılar ile banka soygunları gerçekleştiren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) adlı terör örgütü utancının ifşa merkezinin oluşturulma çalışması durdu. İçişleri Bakanlığı tarafından Berlin'de kurulması kararlaştırılan merkez, SPD ve Yeşiller'in, Birlik partileriyle (CDU/CSU) anlaşamaması nedeniyle askıya alındı.
CDU/CSU BLOKE ETTİ
Ocak ayı ortasında bazı yasal düzenlemelere ilişkin görüşmeye açık olduğunu belirten CDU/CSU, bu kararından dönüp, tüm iç politika girişimlerini desteklememe kararı alınca bu sonuç ortaya çıktı. Yeşiller Meclis Grup Başkanı Konstantin von Notz ve Yeşiller'in iç politika uzmanı Misbah Khan, yasanın başarısız olmasının "mağdurlara verilen korkunç bir mesaj" olduğunu vurguladı.
KURBAN YAKINLARI KENARA İTİLDİ
İçişleri Bakanı Nancy Faeser, NSU Dokümantasyon Merkezi kurulmasını kapsayan yasanın ilk taslağını geçen yıl Ağustos ayında sunmuş, Kasım ayında Bakanlar Kurulu'ndan onay çıkmıştı. Federal Meclis'in İçişleri Komisyonu'nda gündeme gelen merkeze ilişkin yasa tasarısının ayrıntıları sert eleştiri almıştı. Komisyonda görüş belirten uzmanlar, kurban yakınlarının kurulacak vakıfta söz sahibi olmamasını eleştirmişti.
SKANDALLAR SÜRÜYOR
Söz konusu merkeze ilişkin yasanın muhtemelen bir CDU/CSU hükümeti döneminde gündeme alınıp alınmayacağı henüz bilinmiyor. Yıllar süren NSU terör örgütü davası sürecinde onlarca skandal yaşanmış, cinayetlerden sonra kurban yakınları suçlanmıştı. NSU terör örgütü destekçileri ortaya çıkarılamamış, ortaya çıkanlar da komik cezalara çarptırılıp serbest kalmıştı.