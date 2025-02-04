Yine sonuç aynı! Beceriksizlik

CDU/CSU BLOKE ETTİ

Ocak ayı ortasında bazı yasal düzenlemelere ilişkin görüşmeye açık olduğunu belirten CDU/CSU, bu kararından dönüp, tüm iç politika girişimlerini desteklememe kararı alınca bu sonuç ortaya çıktı. Yeşiller Meclis Grup Başkanı Konstantin von Notz ve Yeşiller'in iç politika uzmanı Misbah Khan, yasanın başarısız olmasının "mağdurlara verilen korkunç bir mesaj" olduğunu vurguladı.