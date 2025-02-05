‘Hedef gösteriliyorum’ dedi suç duyurusunda bulundu

ALMANYA'DA göçmenlere yönelik daha katı kurallar getirilmesini öngören yasa tasarısına destek veren Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) Türkiye kökenli milletvekili Melis Sekmen, nefret kampanyasının hedefi haline geldi. SPD ve Yeşiller taraftarlarının ağır eleştirilerine maruz kalan Sekmen, Nazi benzetmeleri yapılması, gösterilerde hedef gösterilmesi ve tehditleri alması üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ETKİNLİKLERİ İPTAL ETTİ

Sekmen, SPD ve Yeşiller Partisi üyelerinin sosyal medya üzerinden kendisini hedef aldığını ve organize edilen AfD karşıtı gösterilerde isminin anons edilerek yuhalandığını belirtti. Sekmen, seçim bölgesi Mannheim'da düzenlemeyi planladığı etkinlikleri tehditler ve nefret söylemleri nedeniyle iptal etmek zorunda kaldığını söyledi.

İŞBİRLİĞİ İDDİASI KABUL EDİLEMEZ

Melis Sekmen, "Beni Nazilerle birlikte hareket etmekle suçlamak, sadece siyasi kariyerime değil, kişisel güvenliğime de zarar veriyor. Bu nefret söylemine daha fazla sessiz kalamazdım" dedi. Sekmen, kendisini hedef alan söylemlerle ilgili hukuki süreci sonuna kadar sürdüreceğini belirtti.