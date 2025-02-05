Jimnastik Federasyonu’nda sporculara işkence skandalı

Almanya Jimnastik Federasyonu, (DTB), Svabya Jimnastik Federasyonu (STB), Stuttgart Artistik Jimnastik Forumu (KTF) ve Mannheim antrenman merkeziyle ilgili skandalda suçlamalar giderek artıyor. Skandalda yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İlk kez bir antrenör ismiyle suçlandı. Genç takımından sorumlu milli antrenör Claudia Schunk'un (52), sporcularının kazandığı ödül paraları ile sponsorlardan elde edilen gelirlerini kişisel amaçlar için topladığı iddia edildi.

KÖTÜ MUAMELE UYGULANDI

Sporcular, antrenörler ve federasyon yetkilileri tarafından kötü muamele, baskı ve yanlış uygulamalara maruz kaldıklarını iddia etti. Sporcular, antrenman sırasında aşırı zorlandıklarını, yaralanmalara rağmen çalışmaya devam ettirildiklerini, psikolojik baskıya maruz kaldıklarını belirtti.

FEDERASYON ADIM ATMADI

Konuyu, Alman artistik jimnastik rekortmeni Elisabeth Seitz gündeme taşıdı. Seitz, verdiği bir röportajda, iddiaların Stuttgart'taki antrenman merkezi ile sınırlı kalmadığını Stuttgart'a transfer olmadan önce (2017) Mannheim'da Schunk'un antrenman grubunda çalıştığını anlattı ve "Artık gücüm kalmadığı halde antrenman yapmaya devam etmek zorunda kaldım. Riskler dikkate alınmıyordu. Antrenmanda ciddi yaralandım ama 'Kendine acımayı bırak' cümlesini duydum. 2014'te yaşadıklarımı federasyona bildirdim, ancak yıllarca hiçbir şey yapılmadı" dedi.

TÜM YAŞADIKLARINI ANLATTI

Seitz, "En son birkaç hafta önce DTB ile tekrar görüştüm ve her şeyi masaya yatırdım. Her şey ellerinde ve durumun artık ele alınması gerekiyor. Kesinlikle hiçbir çocuğun veya kızın, benim başıma gelenleri yaşamasını istemiyorum" diye konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eski jimnastikçiler, kazandıkları ödül paralarının bir kısmını Schunk'a vermek zorunda kaldıklarını iddia etti. Seitz, "Ödül paraları ve sponsorluk gelirlerini genellikle bir zarf içinde teslim ediyor veya onun özel hesabına yatırıyorduk. Bana, artık evinde kendi temizlikçisini tutması gerektiğini söylerdi" dedi. Schunk ise "Diğer merkezlerde ve diğer spor dallarında olduğu gibi, Mannheim'da da geçmişte eğitim geri ödemesi uygulaması vardı" diye kendini savundu. DTB, Frankfurt merkezli bir hukuk bürosunun da yardımıyla soruşturma başlattı.