Merz’den SPD ile koalisyona yeşil ışık

CDU lideri ve CDU/CSU'nun başbakan adayı Friedrich Merz, SPD ile göç konusunda anlaşmaya varacağını, yasa tasarılarında yer alan konuların SPD'nin seçim programında da yer aldığını söyledi. Siyasi farklılıklara rağmen bu hassas alanda işbirliği için ortak zemin olduğunu belirten Merz'in açıklaması göç politikası konusunda ilerleme kaydedebilmek için SPD ile olası koalisyona yeşil ışık yaktığı şeklinde yorumlandı.

"AfD İLE İŞBİRLİĞİ OLMAYACAK"

Friedrich Merz, seçimlere üç haftadan az zaman kala AfD ile herhangi bir işbirliğini tekrar kesin dille reddetti. Merz, "Hiçbir işbirliği yok. Hiçbir hoşgörü yok. Azınlık hükümeti bile yok" diyerek parti kongresinde delegelere seslendi. Merz, AfD'nin, CDU'nun ve Almanya'nın on yıllardır inşa ettiği her şeye karşı olduğunu, özellikle Batı'ya bağlılık, Euro ve NATO'ya karşı durduğunu belirtti.