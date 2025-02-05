Türkçe dersleri tehdit altında

Münih kentinde Münih Başkonsolosluğu ile Uluslararası Demokratalar Birliği'nin (UID) Bavyera Teşkilatı, bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, Başkonsolos Süalp Erdoğan, Konsoloslar, ataşeler, başkonsolosluğun Aile ve Sosyal Hizmet Danışmanı, Hukuk Danışmanı, vatandaşların sorularını yanıtladı, hizmetlere ilişkin bilgi verdi.

Aile ve Sosyal Danışman Tuğba Yerli, Türk çocuklarının evlatlık verilmesi ve aile yapıları hakkında bilgi verdi. Konsolos Murat Kemaloğlu ve Muavin Konsolos Emre Keleş, konsolosluk işlemleriyle ilgili bilgilendirme yaptı. Eğitim Ataşesi Akın Deveci ve Ticaret Ataşesi Ali Bayraktar ise eğitim ve ticari ilişkilerden bahsetti.

ÇİFTE VATANDAŞLIK ÖNEMLİ ADIM

Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, çifte vatandaşlık konusunun önemine dikkat çekerek, Türk vatandaşlarının Alman vatandaşlığına geçiş hakkının büyük bir fırsat olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türk vatandaşlığını bırakanlara dönüş konusunda destek sunacaklarını belirtti.

SEÇİMLERE KATILIM ÇAĞRISI

Erdoğan, Türk kökenli vatandaşların Almanya'daki seçimlere katılımını teşvik etti. 2026 yılındaki belediye seçimlerine katılımın artırılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, STK'ların bu konuda daha fazla çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

TÜRKÇE DERSLERİ TEHDİT ALTINDA

Türkçe derslerine olan ilginin azaldığını belirten Erdoğan, Münih bölgesinde Türkçe derslerine katılan öğrenci sayısının 3190 olduğunu, potansiyel öğrenci sayısının ise 30 bini aştığını kaydetti. Gelecek neslin Türkçe bilmesinin önemine vurgu yapan Başkonsolos, Türkçe derslerine destek verilmesi çağrısında bulundu. UID Bavyera Bölge Başkanı Vedat Göktaş ise projeleri hakkında bilgi aktardı.