Almanya’nın sağlık sistemi içler acısı! Randevu almak çok daha güç hale geldi

HASTALAR ARASI AYRIM VAR

Beş yıl öncesine kıyasla ankete katılanların yüzde 43'ü hem uzman doktor hem de aile hekimi randevularındaki bekleme sürelerinin kötüleştiğini belirtti. Birlik, bu durumun nedenleri arasında sigortalı ve özel hastalar arasındaki ayrım yapılmasını gösterdi. Birliğin Başkan Yardımcısı Stefanie Stoff Ahnis, "Sigortalı hastaların özel hastalara göre maruz kaldığı ayrımcılığı artık kabul etmeyeceğiz. Randevu verilirken kişinin sigortalı mı yoksa özel hasta mı olduğu sorulmamalı" dedi.