Almanya’nın sağlık sistemi içler acısı! Randevu almak çok daha güç hale geldi

Almanya Sağlık Sigortaları Birliği, hastaların doktor randevusu almak için bekleme sürelerinin son beş yılda ciddi derecede arttığını ortaya koydu. Ankete katılanların beşte biri, uzman doktor randevuları için beklenen sürenin 'çok uzun' ve 'aşırı uzun' olduğunu belirtti. Ankette hastaların dörtte biri, uzman doktor randevusu almak için 30 günden fazla, yarısı ise 10 gün beklemek zorunda kalıyor.
AİLE HEKİMİNDE SÜRE KISA
Katılımcıların yüzde 52'si, aile hekimlerindeki bekleme süresini beklentilerine uygun bulurken, yüzde 36'sı 'kabul edilebilir' olarak nitelendirdi. Katılımcıların yüzde 12'lik kesimi ise aile hekimlerindeki bekleme sürelerinden memnuniyetsizliğini ortaya koydu. Ankete göre, aile hekimlerinde hastaların yarısı sadece bir gün beklerken, yüzde 25'i üç günden fazla bekliyor.
HASTALAR ARASI AYRIM VAR
Beş yıl öncesine kıyasla ankete katılanların yüzde 43'ü hem uzman doktor hem de aile hekimi randevularındaki bekleme sürelerinin kötüleştiğini belirtti. Birlik, bu durumun nedenleri arasında sigortalı ve özel hastalar arasındaki ayrım yapılmasını gösterdi. Birliğin Başkan Yardımcısı Stefanie Stoff Ahnis, "Sigortalı hastaların özel hastalara göre maruz kaldığı ayrımcılığı artık kabul etmeyeceğiz. Randevu verilirken kişinin sigortalı mı yoksa özel hasta mı olduğu sorulmamalı" dedi.