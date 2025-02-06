Bulgaristan bloke ediyor! Türk TIR’ları Avrupa’ya ulaşamıyor

Türkiye, 90 ülkeden 2600 firmanın katıldığı fuarda 72 firma ile yer aldı. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Türkiye'nin fuardaki güçlü varlığına dikkat çekti ve "Türkiye'den gelen ürünler bozuk" algısını yıkmak için büyük mücadele verdiklerini dile getirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Avrupa'ya ihracatında en büyük engelin Bulgaristan olduğunun altını çizdi ve "Bulgaristan tarafında laboratuvarlar, TIR parkları rant kapısı haline gelmiş. Bu ülkede tarife dışı engellerle karşılaşıyoruz. Kapıkule'den günde 1400-1500 TIR geçişi sağlıyoruz, ancak Bulgaristan tarafı bunu bloke ediyor. Bu durum, ürünlerin gecikmesine, bozulmasına ve müşteri kaybına neden oluyor. Almanya'ya ulaşamayan ürünler yüzünden hem taahhütlerimizi yerine getiremiyor, hem de cezalarla karşılaşıyoruz" diye konuştu.

"AVRUPA'NIN BİBERİ BİZDEN"

Avrupa'ya en çok taze biber ihraç eden Türkiye, bu üründe açık ara önde. Kiraz, incir, nar ve domates de ihracatın önemli kalemleri arasında. Çavuşoğlu, "Bulgaristan'daki sorunlar çözülürse ve Türk ürünlerine dair olumsuz algıyı kırarsak, Avrupa pazarındaki payımızı ciddi şekilde artırabiliriz" dedi.

"KALİTEDE DEVRİM YAPTIK"

Türkiye, Avrupa'ya gönderdiği ürünlerde kaliteyi zirveye taşıdı. 2023 yılında 157 olumsuz bildirim alan Türkiye, bu sayıyı 2024'te 137'ye düşürdü. Çavuşoğlu, "Yüzde 99.8 kalıntısız ürünümüz var. Bu oranla İspanya'nın bile önündeyiz. Binde 2'lik kusur payını da en aza indirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İHRACAAT HEDEFİ 1 MİLYAR DOLAR"

Türkiye, Fruit Logistica'da Avrupa'daki varlığını daha da artırmayı hedefliyor. Çavuşoğlu, "Almanya'nın yıllık sebze-meyve ithalatı 17 milyar dolar, ancak bizim bu pazardan aldığımız pay maalesef 300-350 milyon dolar. Bu çok küçük bir rakam. İspanya, Hollanda ve Belçika, Almanya'nın sebze-meyve ihtiyacının yüzde 50'sini karşılıyor. Biz ise çok küçük bir paya sahibiz. Hedefimiz, bu rakamı en azından milyar doların üzerine çıkarmak" dedi.