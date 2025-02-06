Irkçılara destek Tesla’yı dibe çekti

Almanya'da ocak ayında elektrikli araç tescilinde önemli artış görüldü. Yaklaşık 34 bin 500 elektrikli araç tescil edildi. Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA), sayının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,5'lik artışı işaret ettiğini açıkladı.

KBA'ya göre, Ocak'ta 207 bin 640 binek araç tescil edildi. Bu, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8'lik düşüş anlamına geldi. Benzinli araçlarda tesciller yüzde 23,7, dizel araçlarda ise yüzde 19,5 azaldı. Buna karşılık, hibrit ve plug-in hibrit araçlarda sırasıyla artış 15,7 ve yüzde 23,1 oldu.

Pazar payı açısından, hibrit araçlar yüzde 37,1 ile en büyük kategori olmaya devam etti. Bunu yüzde 30,0 ile benzinli araçlar takip etti. Yüzde 16,6'lık payla, elektrikli araçlar yüzde 15,92luk paya sahip dizel araçları geride bıraktı.

TESLA'DA DİKKAT ÇEKİCİ DÜŞÜŞ

Elektrikli araçlardaki genel artışa rağmen, Tesla'da dikkat çekici düşüş yaşandı. Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, Ocak ayında Almanya'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59 daha az araç sattı. Ülkede, Tesla'nın elektrikli araç pazarındaki payı yüzde 14'ten yüzde 4'e düştü. Bunun nedeni ise Musk'ın ırkçı AfD partisine verdiği destek oldu.