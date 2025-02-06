Lindner’e bu kez tıraş kremli saldırı

Almanya'da Birlik Partileri (CDU/CSU) gibi Hür Demokrat Parti (FDP) de protestocuların hedefinde. Partinin lideri Christian Lindner Greifswald'daki seçim mitinginde protestodan nasibini aldı. Bir kişi, Lindner'e tıraş kremi fırlattı. Heidelberg'de ise bir protestocu, Lindner'in gelişinden önce protesto gösterisi yaptı. Lindner etkinliğe geldiğinde, protestocu güvenlik güçleri tarafından alandan uzaklaştırıldı. Polis yetkilileri, olayda herhangi bir suç veya politikacıya yönelik saldırı olmadığını açıkladı.

SİNİRLERİ GERİLDİ

Lindner, yaşanan bu olaylara kayıtsız kalmayarak, "Beni sindiremeyecekler" dedi. Özellikle sol partilerin, FDP'yi özgürlük, piyasa ekonomisi ve göç politikalarında denetim ve düzen konusundaki kararlı duruşu nedeniyle hedef aldığını belirten Lindner, "Bu, belli ki solun tepkisini çekiyor. Ama ortanın güçlü kalması gerekiyor" diye konuştu. Lindner daha önce de pastalı saldırı mağduru olmuştu.